محمد حليم: خبرات الأهلي منحته الفوز على الحرس

أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، امتلاك فريق الأهلي العديد من النجوم والإمكانيات التى منحته الأفضلية فى الفوز بهدفين دون رد.

وقال حليم فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي ضغط بقوة فى الدقائق الأخيرة وفايلر قام باللعب بأكثر من طريقة خلال مجريات المباراة، وخبرة لاعبيه وإمكانياتهم كانت سببا رئيسيا فى تحقيق الفوز".

وأضاف: "الجهد البدني أثر على اللاعبين، والموضوع أصبح صعب للغاية بسبب ضغط المباريات، وجميع الأندية تشكو من ذلك، وقدمنا ما لدينا وفقًا للإمكانيات التى نملكها"