فايلر يكشف مدى جاهزية كهربا للمشاركة أمام الإسماعيلي

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإصابات الكثيرة في صفوف فريقه تسببت في إجراء عدة تعديلات في مراكز اللاعبين خلال لقاء حرس الحدود.

وأشار فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلا أن محمود عبد المنعم "كهربا" ليس جاهزًا بدنيًا للمشاركة في اللقاء القادم ضد الإسماعيلي.

وقال فايلر: "الإصابات تسببت في تعديلنا لمراكز بعض اللاعبين خلال المباراة أمام الحدود".

وأكمل: "كهربا انتهى إيقافه وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الإسماعيلي، لكنه بعيد عن التواجد منذ فترة ولن يكون جاهز بدنيًا في الفترة الحالية".

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وأوضح: "لا يوجد مكان محجوز لأي لاعب في تشكيلنا الأساسي، مشاركة كهربا وتواجده معنا رهن ظهوره بشكل جيد في التدريبات وارتفاع مستواه البدني".

واختتم: "كهربا لن يشارك في المباراة المقبلة منذ بدايتها، ولكن قد يحصل على فرصة في عدة دقائق خلال اللقاء".

الجدير بالذكر أن الأهلي تفوق على حرس الحدود بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، بالجولة 25 من دوري We المصري، قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة.