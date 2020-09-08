أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإصابات الكثيرة في صفوف فريقه تسببت في إجراء عدة تعديلات في مراكز اللاعبين خلال لقاء حرس الحدود.
وأشار فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلا أن محمود عبد المنعم "كهربا" ليس جاهزًا بدنيًا للمشاركة في اللقاء القادم ضد الإسماعيلي.
وقال فايلر: "الإصابات تسببت في تعديلنا لمراكز بعض اللاعبين خلال المباراة أمام الحدود".
وأكمل: "كهربا انتهى إيقافه وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الإسماعيلي، لكنه بعيد عن التواجد منذ فترة ولن يكون جاهز بدنيًا في الفترة الحالية".
وأوضح: "لا يوجد مكان محجوز لأي لاعب في تشكيلنا الأساسي، مشاركة كهربا وتواجده معنا رهن ظهوره بشكل جيد في التدريبات وارتفاع مستواه البدني".
واختتم: "كهربا لن يشارك في المباراة المقبلة منذ بدايتها، ولكن قد يحصل على فرصة في عدة دقائق خلال اللقاء".
الجدير بالذكر أن الأهلي تفوق على حرس الحدود بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، بالجولة 25 من دوري We المصري، قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يكشف مدى جاهزية كهربا للمشاركة أمام الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.