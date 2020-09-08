نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن حديث المستشار تركي ال الشيخ علي وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص صفقة رمضان صبحي ليس لنادي بيراميدز أي علاقة بها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" علاقة ال الشيخ بفريق بيراميدز كانت عندما كان المالك للنادي ولكن بعد قرار بيعه للفريق لم يكن له اي تواصل مع إدارة الفريق، وهو اول من قام بتواجد بيراميدز علي الساحة الرياضية المصرية".

وأكمل "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخري بعد إنتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم القادم".

وأختتم "لم يحدث اي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".