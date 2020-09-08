نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن حديث المستشار تركي ال الشيخ علي وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص صفقة رمضان صبحي ليس لنادي بيراميدز أي علاقة بها.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" علاقة ال الشيخ بفريق بيراميدز كانت عندما كان المالك للنادي ولكن بعد قرار بيعه للفريق لم يكن له اي تواصل مع إدارة الفريق، وهو اول من قام بتواجد بيراميدز علي الساحة الرياضية المصرية".
وأكمل "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخري بعد إنتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم القادم".
وأختتم "لم يحدث اي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".
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