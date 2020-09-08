نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سعيد: رمضان صبحي سيرحل عن بيراميدز في هذه الحالة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن بيراميدز لا يعمل لصالح أي فريق داخل الدوري المصري خاصة نادي الزمالك.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" أن سياسة بيراميدز هي جلب أفضل الصفقات المتاحة علي الساحة الرياضية، من أجل المنافسة علي جميع الألقاب بداية من الموسم القادم، وأن هذا الأمر مشروع جيد لإدارة الفريق".
وأكمل"بيراميدز يريد أن يكون له تاريخ خاص وأن الفريق لا يعمل لصالح أي أطراف أخري وهدا الأمر واضح للجميع، والحاله الوحيدة الذي يمكن أن يرحل بها رمضان عن صفوف الفريق هو عندما يرغب في خوض تجربة الإحتراف الخارجي".
وأختتم"المستشار تركي ال الشيخ إنتهت علاقتة بنادي بيراميدز بعد قرار بيعه للفريق للمالك الجديد سالم الشامسي، والعلاقة معه محترمة وجيدة".
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