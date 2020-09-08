الرياضة

هاني سعيد: رمضان صبحي سيرحل عن بيراميدز في هذه الحالة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن بيراميدز لا يعمل لصالح أي فريق داخل الدوري المصري خاصة نادي الزمالك. 

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" أن سياسة بيراميدز هي جلب أفضل الصفقات المتاحة علي الساحة الرياضية، من أجل المنافسة علي جميع الألقاب بداية من الموسم القادم، وأن هذا الأمر مشروع جيد لإدارة الفريق". 

وأكمل"بيراميدز يريد أن يكون له تاريخ خاص وأن الفريق لا يعمل لصالح أي أطراف أخري وهدا الأمر واضح للجميع، والحاله الوحيدة الذي يمكن أن يرحل بها رمضان عن صفوف الفريق هو عندما يرغب في خوض تجربة الإحتراف الخارجي". 

وأختتم"المستشار تركي ال الشيخ إنتهت علاقتة بنادي بيراميدز بعد قرار بيعه للفريق للمالك الجديد سالم الشامسي، والعلاقة معه محترمة وجيدة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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