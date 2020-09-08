نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة راتب رمضان صبحي الضخم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن صفقة إنتقال رمضان صبخي لصفوف الفريق تمت اليوم بعد إنتهاء كافة التفاصيل مع فريقة السابق هيدرسفيلد الإنجليزي.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" جميع الأخبار التي تتحدث عن المبلغ الذي يتقاضاه رمضان صبحي مع فريق بيراميدز جميعها غير صحيحة، وجميعها إجتهادات صحفية فقط، ولا علاقة لفريق بيراميدز بهذه الأرقام".
وأكمل"الوحيد الذي لديه التحكم في الحديث عن تفاصيل عقد رمضان هو اللاعب فقط وليس أي شخص آخر، ويمكن التحدث فقط في قيمة الصفقة مع فريقة السابق، ولكن رغبة اللاعب هي عدم الحديث في التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة".
وأختتم"علاقة بيراميدز بالنادي الأهلي قوية ومميزة للغايه، وان ما يحدث علي السوشيال ميديا هو مجرد خداع فقط، ولكن علي أرض الواقع الأمور مستقرة تماما مع النادي الأهلي وباقي الأندية المصرية".
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