الرياضة

ميدو يشيد بحرس الحدود رغم الخسارة من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعبي حرس الحدود في مباراتهم أمام الأهلي، رغم الخسارة بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استغل خبرات بعض لاعبيه للفوز على فريق حرس الحدود.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن حرس الحدود أدى خلال 60 دقيقة بشكل جيد جداً، ولكن الفوارق الفنية والبدنية حسمت المباراة لصالح الأهلي.

وأوضح أن رينيه فايلر مدرب الأهلي اعتمد على خبرات وليد سليمان، واحسن استغلالها خلال مواجهة الحرس، وبالفعل بعد نزوله نجح في تسجيل هدف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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