الرياضة

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي الفوز على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد سجلهم وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لا يليق اللعب بقميص القلعة الحمراء، مشددا على أنه أثبت عدم جدارته بسبب مستواه.

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وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "جيرالدو أثبت أنه ليس على قدر النادي الأهلي ومن أقل اللاعبين تقديم مستوي، ولا يستحق التواجد على الإطلاق فى قائمة القلعة الحمراء".

 

وأضاف: "النادي الأهلي فريق كبير لا يمكن أن يتعاقد مع لاعب أجنبي من أجل تجربته، وعلى مسؤولو الأهلي التفكير فى الاستغناء عن الأنجولي فى الموسم المقبل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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