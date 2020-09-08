أحمد سامي يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن طنطا

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أحمد جودة - القاهرة - نفي أحمد سامي مدرب سموحة الحالي، ما يتم تداوله حول تركه مسئولية نادي طنطا بسبب اتفاقه مع فرج عامر لتولية إدارة سموحة.
وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق ": أحترم جميع لاعبي طنطا، ولكن شعرت بضيق عقب قيادة أمام الإنتاج الحربي وفكرت جيداً وأدركت أن الأمور صعبة للغاية، وكنت أتمني فعل شيء مع الفريق، وتحدثت مع مدير الكرة حتى يبلغ الإدارة".
وأضاف ": أخطرت جهازي المعاون بعد مباراتي الأخيرة أنني سأستقيل، وسموحة ليست طرفا في رحيلي عن قيادة طنطا، وتواصل مسئولي الموج الازرق للتأكد من صحة استقالتي".
وأتم تصريحاته :" عندنا تقدمت باعتذاري عن طنطا لم يتحدث معي أحد من النادي عن رغبتهم ف استمرارى، ولا يوجد سوي ١١ أو ١٢ لاعب والوقت غير كافي ونخوض كل ٣ أيام مباراة ولاعبي الفريق لم تتحمل ذلك، ورحيلي عن طنطا ليس بسبب قربهم من دائرة الهبوط، ولم أحصل علي أي مقابل مادي من وعقدي ".
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