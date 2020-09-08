الرياضة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن أولمبيك ليون الفرنسي يترقب وصول عرض رسمي في الأيام القليلة المقبلة لنجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي من إدارة برشلونة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مسئولي ليون يتطلعون للحصول على عرض من النادي الكتالوني تيلغ قيمته 30 مليون يورو لبيع نجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي الذي يتبقى في عقده موسم واحد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا تعافى مؤخرًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي كما أنه قاد ليون للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من قرار ليونيل ميسي بالاستمرار في برشلونة إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا يضع ممفيس على رأس أولوياته.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن برنامج تيليفوت على قناة TF1 الفرنسية تصريحات جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بأن روما الإيطالي يرغب أيضًا في التعاقد مع النجم الهولندي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة تحاول إغراء مسئولي ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذه الصفقة التبادلية لأسباب عديدة أبرزها طموحات أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددًا إلى صفوف ليون بالإضافة إلى راتبه الضخم مع النادي الكتالوني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا