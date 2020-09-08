محمد حليم: الإجهاد البدني وراء الهزيمة أمام الأهلي ونواجه ضغط مباريات غير طبيعي

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الإجهاد البدني كان سببا في هزيمة فريقه اليوم أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على الحرس بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ليصبح الفريق الأحمر على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد حليم في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "في الدقائق الأولى من المباراة نجحنا في مجاراة الأهلي في اللعب وكنا نبدأ الهجمة من الخلف عن طريق التمريرات القصيرة ونجحنا في ذلك حتى الدقيقة 70 ولكن الإجهاد البدني كان سببا في الهزيمة وتسجيل الأهلي".

أضاف: "نعاني في الوقت الحالي من عدم وفرة في اللاعبين فضلا عن ضغط المباريات الغير طبيعي الذي يطاردنا".

وختم حديثه قائلا:"الفوارق الفنية بين جميع لاعبي الدوري المصري ضئيلة جدًا، ولو اللاعب "صدَّق نفسه" يقدر يعمل مباريات كبيرة أمام أي خصم".