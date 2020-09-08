دوت الخليج يرصد أجواء الإعلان عن انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز.. صور

اعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحى لاعب الأهلي رسميا ونشر النادى فيديو لتقديم اللاعب للجمهور .

ورصدت عدسة " دوت الخليج " اجواء الاعلان عن الصفقة و المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام .

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و عبر رمضان صبحي، عن سعادته بالانضمام إلى نادي بيراميدز.

وقال رمضان صبحي، في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق، "لم أنتقل إلى بيراميدز بسبب الأموال، هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف رمضان صبحي، "انتقلت بسبب مشروع الفريق، الذى أعجبني، وسياستهم الاحترافية لم أشاهدها من قبل".