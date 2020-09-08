الرياضة

فرج عامر يحفز لاعبي سموحة.. وسامي يقود أول تدريباته مع الفريق

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قاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحه، أول تدريباته مع سموحة مساء أمس الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.
ويستضيف سموحه فريق الزمالك فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لـ أحمد سامى  خلفا  لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج. 

وقبل بداية المران حرص المهندس فرج عامر على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه. خلال تواجده كلمة  للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحه إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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