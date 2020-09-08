عقب الفوز على حرس الحدود.. وليد سليمان يوجه رسالة للجمهور

ونشر وليد سليمان مجموعة من الصور من المباراة، وعلق عليها "مبروك الفوز يا أغلى جمهور".
وسجل "الحاوي" الهدف الأول فى الدقيقة 85؛ بعد "وان تو" بينه وبين جونيور أجايي؛ ليسددها من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى للحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .
الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول.
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