هل ينتقل محمد إبراهيم إلى صفوف الأهلي؟.. رئيس مصر المقاصة يجيب



وأضاف محمد عبد السلام في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول بنادي مصر المقاصة يقدم مستوى جيد للغاية خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .

وتابع:" هناك اتصال هاتفي تم بين وسطاء من الأهلي ومصر المقاصة للحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الفريق ولكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي .

قال محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لم تحدث مفاوضات مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الفريق .

وأوضح أنه سيتم تأجيل البث في إنتقال محمد إبراهيم إلي صفوف النادي الأهلي أو غيره حتى إنتهاء الموسم الحالي .

ونفي محمد عبد السلام القيمة المتداولة التي تم تحديدها من أجل رحيل محمد إبراهيم والتي تبلغ 2 مليون دولار قائلا :" لم يتم تحديد سعر بيع اللاعب نهائيا حتى تلك اللحظة.