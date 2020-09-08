هل ينتقل محمد إبراهيم إلى صفوف الأهلي؟.. رئيس مصر المقاصة يجيب

وأوضح أنه سيتم تأجيل البث في إنتقال محمد إبراهيم إلي صفوف النادي الأهلي أو غيره حتى إنتهاء الموسم الحالي .
ونفي محمد عبد السلام القيمة المتداولة التي تم تحديدها من أجل رحيل محمد إبراهيم والتي تبلغ 2 مليون دولار قائلا :" لم يتم تحديد سعر بيع اللاعب نهائيا حتى تلك اللحظة.
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