بعد انتهاء إيقافه.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا «قميص» رمضان صبحي

انتهت رسميا عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليعود إلى المشاركة بعد غياب 10 مباريات عن المارد الأحمر فى الدوري . ويدرس الأهلي إعطاء كهربا قميص رمضان صبحي رقم ٧ بعد رحيل الأخير رسميا إلى صفوف نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة كهربا. وكشفت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" عن أن قرار الأهلي ياتي بناء على رغبة كهربا فى ارتداء قميص رمضان صبحي بعد رحيله عن الفريق . ويستعيد الأهلي كهربا انطلاقا من المباراة القادمة امام الاسماعيلى بعد انتهاء فترة إيقافه 10 مباريات محليًا بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

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