الرياضة

فرج عامر يكشف كواليس تعاقد سموحة مع أحمد سامي لتدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس تعاقد النادي السكندري مع أحمد سامي ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة المقبلة.

وأكد فرج عامر أن فريقه كان يعاني من سوء توفيق كبير مع حمادة صدقي المدير الفني السابق في الفترة الأخيرة.

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش أن النتائج لم تكن مرضية لطموح سموحة مع حمادة صدقي ولكن تم رحيله في هدوء تام.

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وأضاف عامر أن عقب رحيل حمادة صدقي كانت هناك أزمة في ايجاد البديل وتم التعاقد مع أحمد سامي عقب رحيله عن تدريب طنطا وليس اثناء تواجده مع ابناء السيد البدوي.

وتابع :" أقسم بالله لم افاوض أحمد سامي سوى عقب رحيله عن طنطا". 

وأردف رئيس سموحة أن مجدي عبدالعاطي كان قريب جدا من تدريب الفريق خاصة وانه مدرب مميز وطموح ولكن الأمور لم تتم.

واختتم فرج عامر حديثه مؤكدا أحمد سامي سيتولى الهمة الفنية لنادي سموحة لمدة موسم ونصف.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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