الرياضة

أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أيمن المزين على عودته مرة أخرى لتدريب نادي طنطا عقب رحيل أحمد سامي في الساعات القليلة الماضية عن تدريب الفريق.

وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لم يكن متوقع عودتي لنادي طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".

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وتابع: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسؤوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة".

وأضاف: "المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".

واختتم: "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلي ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان علي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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