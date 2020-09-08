نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق أيمن المزين على عودته مرة أخرى لتدريب نادي طنطا عقب رحيل أحمد سامي في الساعات القليلة الماضية عن تدريب الفريق.
وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لم يكن متوقع عودتي لنادي طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".
وتابع: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسؤوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة".
وأضاف: "المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".
واختتم: "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلي ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان علي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.