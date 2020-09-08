نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: بيراميدز قدم صفقة رمضان صبحي بشكل محترف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، بالطريقة الإحترافية التى قدم بها مسؤولو نادي بيراميدز صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق الجديد.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز قدم صفقة رمضان صبحي بشكل محترف للغاية، وهذه هى سمات الأندية الكبيرة، واللاعب انتقل إلى صفوف الفريق من أجل خوض تجربة جديدة فى سن صغير".

وأضاف: "رمضان يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة للغاية، وسيمنح بيراميدز أفضلية فى الموسم المقبل، ويجب أن يعترف الجميع بوجود منافس شرس".