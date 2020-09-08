أيمن المزين: لا أستطيع التأخر عن طنطا

وأوضح المزين أن لاعبي طنطا حصلوا على مستحقاتهم، والمباراة المقبلة عنق زجاجة للفريق، موضحا أنه فوجئ بطلب عودته لتدريب طنطا من جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.
واندهش المزين من التصريحات التى أدلى بها كل من "محمد صلاح" و"أحمد سامى"، مؤكدا إن الثنائى كانا على علم بقدرات طنطا وموقفه الصعب في جدول ترتيب الدورى.
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