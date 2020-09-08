أيمن المزين: لا أستطيع التأخر عن طنطا

قال أيمن المزين المدير الفنى لنادى طنطا، إنه حزين للغاية للنتائج السيئة التى يحققها الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه لا يستطيع التأخر عن نادى طنطا ويثق فى قدرات اللاعبين على تخطى هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح المزين أن لاعبي طنطا حصلوا على مستحقاتهم، والمباراة المقبلة عنق زجاجة للفريق، موضحا أنه فوجئ بطلب عودته لتدريب طنطا من جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

واندهش المزين من التصريحات التى أدلى بها كل من "محمد صلاح" و"أحمد سامى"، مؤكدا إن الثنائى كانا على علم بقدرات طنطا وموقفه الصعب في جدول ترتيب الدورى.

ونوه الى أن أحمد سامى كان قد توصل لاتفاق مع إدارة سموحة قبل توليه العمل بشكل رسمى بطنطا.