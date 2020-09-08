الرياضة

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال نصر أبو الحسن، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، إن رحيل شريف عبد الفضيل عن الدراويش؛ جاء بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة ريكاردو.
وأضاف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،: "شريف عبد الفضيل كان قلب دفاع الدراويش، قبل ان يعلن الجهاز الفني عدم الاحتياج له، لأنه كان قصير القامة ولا يلعب برأسه، ولذلك تعاقدنا مع داريوكان، وانتقل شريف للأهلي، وايضا تعاقدنا مع احمد صديق وعصام الحضري وأحمد علي".
وتابع: الزمالك طلب محمد فضل بشكل رسمي، ولكن العرض كان غير جيد وانتقل للأهلي بعد ذلك".

وواصل :" هناك أزمات فنية وادارية ومعنوية حاليا داخل قلعة الدراويش، ووجود حمص وأحمد العجوز مهم للغاية في ذلك التوقيت، وهما قادرين على احتواء تلك الأزمات".

وأفاد قائلا: "الاتحاد أول مرة يكسبنا في الإسماعيلية منذ 20 عامًا، لكن النتائج السلبية كانت طبيعية لتعاقب الأجهزة الفنية، كل مدرب يرى اللاعب بطريقة معينة، هناك 14 جهاز تدريبي في 8 مواسم للإسماعيلي، ومينفعش اجيب مدرب أجنبي ولا أنافس على المراكز المتقدمة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا