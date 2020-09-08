وواصل :" هناك أزمات فنية وادارية ومعنوية حاليا داخل قلعة الدراويش، ووجود حمص وأحمد العجوز مهم للغاية في ذلك التوقيت، وهما قادرين على احتواء تلك الأزمات".
وأفاد قائلا: "الاتحاد أول مرة يكسبنا في الإسماعيلية منذ 20 عامًا، لكن النتائج السلبية كانت طبيعية لتعاقب الأجهزة الفنية، كل مدرب يرى اللاعب بطريقة معينة، هناك 14 جهاز تدريبي في 8 مواسم للإسماعيلي، ومينفعش اجيب مدرب أجنبي ولا أنافس على المراكز المتقدمة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس الإسماعيلي السابق يكشف عن سبب رحيل شريف عبد الفضيل لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.