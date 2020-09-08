محمد هاني يخرج عن صمته: من يسبون أبي وأمي أطفال 9 سنين

علق محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على تعرضه للسب والقذف لوالديه بعد كل مباراة يؤدي فيها بشكل جيد.

وكتب محمد هاني عبر حسابه على تويتر: "‏للتوضيح: المقصود من اطفال ٩ سنين من يسب امى و ابى بعد كل مباراة سواء كنت جيد ام لا .. و انا اتقبل اى نقد او اى وجهة نظر من جمهور الاهلى المخلص للنادى و نتمنى الدعم الفترة القادمة".

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .