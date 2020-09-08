وشك مِصفِرّ والرعب في عينك.. شادي محمد يوجه رسالة صادمة لـ رمضان صبحي

وجه شادي محمد، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى رمضان صبحي نجم الفريق السابق والمنضم حديثا لـ فريق بيراميدز عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

ونشر شادي محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " صورة لـ رمضان صبحي، وعلق عليها: " بتعمل هشش لمين؟ وليه؟.. وِشَّك مِصفِرّ والرعب فى عينك، وصوت الجمهور هيوقَّع التوكه (خلصانه)".