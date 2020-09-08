وأضاف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،"الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدلاء على اعلى مستوى، والحرس يعاني من اصابات كثيرة بسبب ضغط المباريات، والوقت لم يسعفنا للاستعداد".

واستطرد: "دفعت بـ عمرو الحلواني وكنت أتمنى أن يكثف عرضياته، ولكن التوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي".

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الدوري الممتاز. وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومجدي أفشة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا. وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المدير الفني لـ حرس الحدود يكشف سبب هزيمة فريقه أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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