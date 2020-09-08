الرياضة

الحضري يلوم رمضان صبحي بعد الانتقال إلى بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يلوم رمضان صبحي بعد الانتقال إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن رمضان صبحي اتخذ القرار الخطأ بانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وأوضح أنه كان من الأفضل لرمضان أن يحترف خارج مصر، في حال أنه قرر الرحيل عن صفوف النادي الأهلي.

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وأكد الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن رمضان صبحي كان عليه الاستمرار مع الأهلي، في حال عدم تلقيه أي عروض أوروبية مميزة، مشيرا إلى أن تألقه مع الأهلي سوف يعيده للاحتراف الخارجي.

وأتم، "في النهاية القرار بيد اللاعب، وهو فكر في مستقبله بشكل مختلف".

جدير بالذكر أن بيراميدز كان أعلن عن تعاقده مع رمضان صبحي بشكل رسمي، قادما من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، بعد أن انتهت إعارته مع الأهلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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