نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم اقترابه من يوفنتوس.. أتليتيكو مدريد يتواصل مع سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني تواصل مع وكلاء نجم برشلونة لويس سواريز، لبحثضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة أخبر سواريز منذ عدة أيام بضرورة البحث عن فريق جديد خلال الموسم المقبل، بعد أن أعطي رونالد كومان، المدير الفني الجديد، الضوء الأخضر لذلك.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ممثلي أتليتيكو مدريد تواصلوا مع سواريز، لبحث إمكانية انتقاله للنادي.

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وأضافت، أن مسؤولي الروخي بلانكوس استفسروا عن الراتب الذي يتقاضاه سواريز، والذي قد يمثل حجر عثرة نحو اتمام تلك الصفقة.

ولفتت في الوقت نفسه، أن يوفنتوس يعد النادي الأقرب لضم سواريز، لقدرته على تقديم راتب يرضي غرور اللاعب الأوروجواياني.

ووتوقف عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس، على إنهاء علاقته ببرشلونة، والتي تشهد بعض التسويات المالية.