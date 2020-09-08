نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على حرس الحدود في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قاد وليد سليمان النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
وسجل سليمان هدف الأهلي الأول بعد تمريرة رائعة من جونيور اجايي، وعزز محمد مجدي افشة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة.
ورفع وليد سليمان رصيده إلى 8 أهداف في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري، ويأتي جدول الهدافين كالتالي :-
1- عبد الله السعيد 16 هدف.
2-محمد شريف 9 أهداف.
3- وليد سليمان 8 أهداف.
4- سيف الدين الجزيري 8 أهداف.
5- مصطفى محمد 7 أهداف.
6- والتير بواليا 7 أهداف.
7- أحمد سيد زيزو 6 أهداف.
8- حسام حسن 6 أهداف.
9- مروان حمدي 6 أهداف.
10- فادي فريد 6 أهداف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.