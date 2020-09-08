الرياضة

بنود مغرية في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنود مغرية في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شمل عقد رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز الجديد ولاعب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق، العديد من البنود المغرية، خلال المواسم القادمة.

وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، ضم صبحي من صفوف هيديرسفيلد، بعد أن أنهى إعارته مع الأهلي، في صفقة تكلفت بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني.

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وحسب مصدر مطلع، فإن عقد بيراميدز اشتمل على مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه مصري، إذا قاد النادي لتحقيق لقب محلي أو أفريقي.

كما احتوى العقد على حصول اللاعب على نسبة من عقده بشكل كامل، بغض النظر عن نسبة المشاركة في المباريات.

وتشير العديد من التكهنات، أن عقد بيراميدز تم تعديل مدته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مع زيادة طفيفة في راتبه السنوي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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