شوبير عن ترك أحمد سامي تدريب طنطا لـ أجل سموحة: كلام غير مقبول

واضاف" علشان كده رقم 1 ماينفعش يكون في حاجة إسمها عدم توثيق عقود المدربين، رقم 2 لازم بند في اللوائح يمنع أي مدرب يسيب الفريق برغبته في إنه يدرب نادي تاني في نفس الوقت".
وتابع" وبمناسبة اللوائح أتمنى برضوا ممنوع منعا باتا إن لاعب يتعمد ياخد إنذار برغبته لأي سبب كان لإن دي ظاهرة زادت وده تفكير غير صحيح، ده كله كلام ما ينفعش ولازم يتغير في الكرة المصرية".
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