وأضاف عمرو بسيوني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الاتفاق النهائي تم مع النادي الانجليزي اول أمس، وخاض الفريق مباراة أمس، وتم الإعلان عن الصفقة اليوم.
وأشار إلى أن هناك بندًا في العقد، يمنعه من الاعلان عن القيمة المادية للصفقة، مشددا على ان عرض بيراميدز كان الاقل ماديا، مقارنة بباقي الأندية المصرية.
وأضاف أن العرض الأكبر كان من نادي الزمالك ثم الاهلي ثم بيراميدز، مشددا على ان هناك عددا من الأندية تقدم مقابل مادي اكبر من بيراميدز يصل لـ مليون و 800 دولار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حصلنا عليه بمقابل أقل من الزمالك والأهلي.. مدير التعاقدات في براميدز يكشف عن موعد اتفاقهم مع هدرسفيلد على ضم رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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