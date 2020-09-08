اجتماع تحضيري تمهيدا لتدشين منطقة البحيرة للـ ميني فوتبول

عقد مجلس إدارة منطقة البحيرة لـ"الميني فوتبول"، اجتماعًا تحضيرًا برئاسة عبد الباسط الشرقاوى تمهيدًا لتدشين المنطقة بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة . حضر الاجتماع راضي أبو مضاوي نائبا لرئيس المنطقة وإيهاب الكتامي عضو مجلس إدارة مشرف عام علي لجنة المسابقات ورؤوف الحوشي عضو مجلس إدارة مشرف عام علي لجنة الحكام وعبد المنعم عطية عضو مجلس إدارة مشرف عام لجنة شئون العضوية وأحمد حراز عضو مجلس إدارة مشرف عام علي اللجنة الطبية ومحمد مكي عضو مجلس إدارة أمين الصندوق ومحمد الشريف عضو مجلس إدارة مشرف علي اللجنة الأعلامية. ووقع اختيار مجلس الإدارة علي تولي يوسف طاهر نجم الاتحاد السكندري مديرا تنفيذيا للمنطقة، وخالد نجم مديرا فنيا لها. وصرح عبدالباسط الشرقاوي رئيس مجلس إدارة منطقة البحيرة لـ"الميني فوتبول، إنه من المنتظر إقامة حفل تدشين منطقة البحيرة، وافتتاح مقرها الكائن أمام البنك الأهلي سينما النصر الصيفي وسط مدينة دمنهور، بحضور كل من: أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للـ"ميني فوتبول" ونائب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس لجنة تطوير الاتحاد الإفريقي، و فكري صالح المدرب الدولي.حيث تم توجيه الدعوة لهم جميعًا .

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