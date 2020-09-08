أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الأخيرة والتي نستعرضها على النحو التالي:

أبدى أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، سعادته، بـ رد فعل الجماهير؛ بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري، مساء أمس.

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على فوز النادي الأهلي، على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري.

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان سيرفض حضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد "2021"، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات، يوم السبت الماضي؛ بسبب حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن النادي توصل لـ كل تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي نجم الفريق المنضم حديثا مع هدرسفيلد الإنجليزي أول أمس.

انتهت رسميا عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليعود إلى المشاركة بعد غياب 10 مباريات عن المارد الأحمر فى الدوري .

قاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحه، أول تدريباته مع سموحة مساء أمس الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.