نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تحرم شتوتجارت من مهاجمه الأرجنتيني جونزاليس ستة أسابيع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم الاثنين أنه سيفتقد جهود مهاجمه الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس لنحو ستة أسابيع بسبب الإصابة في الفخذ.
وأوضح شتوتجارت أن جونزاليس تعرض لإصابة في عضلات الفخذ خلال المباراة الودية أمام ستراسبورج الفرنسي أمس الأول السبت وقد يغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وسجل جونزاليس 14 هدفا لشتوتجارت في الموسم الماضي ليقوده للعودة إلى البوندسليجا.
ووصف مدير الكرة سفين ميسلينتات إصابة جونزاليس بأنها "خبر مفجع لنيكو ولنا لأن نيكو يلعب دورا مهما في خطتنا للموسم المقبل، لكن النادي لديه كل الثقة في اللاعبين الذين سيعوضون غيابه.
ويبدأ شتوتجارت مشواره في الموسم الحالي بملاقاة هانزا روستوك المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الأول لكأس ألمانيا يوم الأحد المقبل، على أن يفتتح مشواره في البوندسليجا بملاقاة فرايبورج يوم 19 سبتمبر الجاري.
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