الرياضة

تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لانطلاقة الموسم الكروي في إنجلترا، ببداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل 2020/2021.

وكان من المقرر أن يبدأ النادي السماوي مشواره من الجولة الأولى، باستضافة فريق أستون فيلا على ملعب الإتحاد، وذلك يوم 12 سبتمبر المقبل.

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ونظراً لامتداد موسم الفريقن حتى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تقرر تأجيل لقاء الجولة الافتتاحية ضد الفيلانز، حتى إشعار آخر.

وسيبدأ الفريق مشواره الفعلي من ملعب "مولينوكس" بمواجهة فريق وولفرهامبتون واندررز في لقاء الجولة الثانية، والمقرر يوم 21 سبتمبر المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي خسر سباق الدوري الإنجليزي لمصلحة ليفربول، بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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