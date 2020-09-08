نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - برر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حصول فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، على الكارت الأصفر، خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري، موضحا أنه لم يتعمد ذلك.
ويعد هذا الكارت الأصفر الثالث للاعب الزمالك الدولي التونسي، ليغيب عن المباراة المقبلة لفريقه في الدوري أمام سموحه.
وأوضح أن فرجاني يمتلك خبرات كبيرة، إضافة إلى أنه لاعب مميز، مشيرا إلى أنه لا يظن أن لاعب مثله يتعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام طلائع الجيش، مؤكدا أنه لا يوجد شخص قادر على أن يُجزم بذلك.
جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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