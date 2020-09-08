الرياضة

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حصول فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، على الكارت الأصفر، خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري، موضحا أنه لم يتعمد ذلك.

ويعد هذا الكارت الأصفر الثالث للاعب الزمالك الدولي التونسي، ليغيب عن المباراة المقبلة لفريقه في الدوري أمام سموحه.

وأوضح أن فرجاني يمتلك خبرات كبيرة، إضافة إلى أنه لاعب مميز، مشيرا إلى أنه لا يظن أن لاعب مثله يتعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام طلائع الجيش، مؤكدا أنه لا يوجد شخص قادر على أن يُجزم بذلك.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا