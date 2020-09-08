نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك مخطط من أجل هدم محمود عبد المنعم "كهربا"جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحا أن الدليل على ذلك هو ظهور فيديوهات قديمة خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب عودته للملاعب.

وأشار شوبير، إلى أن عقوبة الأهلي الموقعة على كهربا بمبلغ مليون جنيه، هو أمر كان لابد منه، بسبب ما ارتكبه من خطأ فادح.

وطالب شوبير إدارة الأهلي بالتريث قبل اتخاذ أي عقوبات جديدة، مشيرا إلى ضرورة اليقظة للمخطط الذي يتم ضد كهربا.

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وأكد أنه لا يوجد أي تحقيق مع "كهربا"، ويرى أنه سوف يستمر غيابه عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 26، مشددا أنه لن يلعب إلا اذا سمحت ظروف الفريق بتواجده.

ونوه على أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قام بزيارة مؤمن زكريا منذ يومين، وتناقشوا في موضوع المستحقات الخاصة باللاعب، من أجل حسمه نهائيا وكيفية صرف قيمة عقده.

وعلى ضوء ذلك طالب شوبير إدارة الأهلي بمحاولة إنهاء كافة إجراءات صرف عقد مؤمن زكريا، في أقرب وقت ممكن.

وأشاد "شوبير" بما قام به محمود "جنش" حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه شخص جميل وقام بحركة مساندة رائعة، خاصة بعدما تمنى شفاء مؤمن زكريا وعودته للملاعب والقيام بالتسجيل في شباكه.