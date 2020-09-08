نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، أن رحيل شريف عبد الفضيل عن الدراويش جاء بناء على رغبة الجهاز الفني.
وقال نصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "شريف عبد الفضيل كان قلب دفاع الدراويش، قبل ان يعلن الجهاز الفني عدم الاحتياج له.
وأفصح: "رفض الجهاز استمرار شريف جاء لأنه كان قصير القامة ولا يلعب برأسه، ولذلك تعاقدنا مع داريو وانتقل شريف للأهلي، وايضا تعاقدنا مع احمد صديق وعصام الحضري واحمد علي".
وكشف: "الزمالك طلب محمد فضل بشكل رسمي ولكن العرض كان غير جيد وانتقل للاهلي بعد ذلك".
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