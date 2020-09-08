نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإيطالي يشهد صفقة ستغير صناعة كرة القدم في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الدوري الإيطالي لكرة القدم على أعتاب صفقة تاريخية.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ثلاث مجموعات قدمت عروضها النهائية إلى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتنتظر القرار بشأن صفقة من شأنها تغيير وجه صناعة كرة القدم في البلاد.

وأضافت المصادر أن أندية الدرجة الأولى ستجتمع يوم الأربعاء للاطلاع على عروض شراء حصة في شركة قابضة تأسست حديثا ستتحكم في حقوق البث للبطولة في المواسم العشرة المقبلة.

وأكد أحد المصادر "هذا قرار تاريخي لكرة القدم الإيطالية. سيحتاج الأمر إلى وقت ومناقشات لاختيار مشتر نهائي لكننا نسير في الطريق الصحيح".

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وقالت المصادر إن سي.في.سي كابيتال بارتنرز قدمت عرضا مشتركا مع أدفينت وشركة الاستثمارات فوندو ستراتيجيكو إيطاليانو المدعومة من الحكومة والتي قدرت عشرة بالمئة من أسهم الأعمال الإعلامية للبطولة بنحو 1.6 مليار يورو (1.89 مليار دولار).

وأوضحت المصادر أن سي.في.سي تواجه منافسة من اتحاد مستثمرين بقيادة باين كابيتال وأن العرضين مختلفين في الشكل وليس القيمة المالية.

وقال أحد المصادر إن شركة الاستثمارات فورتريس الأمريكية قدمت عرضا مشتركا مع أباكس وثري هيلز كابيتال بارتنرز.

ورفض ممثلو الدوري الإيطالي وسي.في.سي وأدفينت وأباكس وثري هيلز طلبا من رويترز للتعليق فيما لم يتسن الحصول على تعليق من باين وفورتريس.

ومن أجل اتمام أي اتفاق يجب موافقة 14 من 20 فريقا في الدوري.