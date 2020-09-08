شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

وقال شوبير : "لا أحد يستطيع أن يصادر على حقك في الرحيل إلى أي ناد ده مستقبلك وإنت اللي بتقرر يمشي إزاي، ولكن دي نصيحة مني ليك يارمضان ماتخسرش أي جمهور الفترة الجاية خصوصا إن عندك في بيراميدز مش هتلاقي جمهور يساندك" .
وأضاف : " حوارك في إنك رايح علشان تحقق بطولات مش منطقي لإنك كنت في النادي الأهلي، فإنت رايح علشان الفلوس والأمر مادي بحت، وده كلام عادي مايزعلش فيتقال عادي من غير كسوف مادام بتتكلم في إحتراف يبقى نكمل للآخر إحتراف، فالأمر إحتراف وإنتهى وسبحان الله في نفس توقيت التقديم طاهر صفقة الأهلي الجديدة سجل هدف عالمي".
وتابع : "دي خطوة إنت شايفها صح، خلاص إتصرف على هذا الأساس مطلوب منك إنك تكون إضافة لفريقك وللمنتخب ومطلوب منك جهد كبير الفترة الجاية في مشوارك بكرة القدم"
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