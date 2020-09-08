إنجلترا في ضيافة الدنمارك بـ دوري الأمم الأوروبية

ويسعى منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة بلجيكا على الصدارة، وقطع خطوة جديدة نحو عبور دور المجموعات.
في المقابل يتسلح منتخب الدنمارك بعامل الأرض، لتحقيق نقطة إيجابية أمام الأسود الثلاثة، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى المستوى المقبل.
كان منتخب إنجلترا تغلب على أيسلندا بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما سقط منتخب الدنمارك أمام بلجيكا بهدفين دون رد.
ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب |نجلترا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب أيسلندا ثالثا بدون نقاط والدنمارك رابعا بنفس الرصيد.
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