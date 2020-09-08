دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تسعى لتعزيز الصدارة على حساب أيسلندا.. الليلة

يسضيف منتخب بلجيكا نظيره أيسلندا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب بودوان، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب بلجيكا بقيادة نجمه إيدين هازارد لتحقيق فوزا عريضا في مباراة الليلة على حساب أيسلندا، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المستوى المقبل.

في المقابل يطمح منتخب أيسلندا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين بلجيكا، للحفاظ على فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة.

كان منتخب بلجيكا تغلب على الدنمارك بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما خسر منتخل أيسلندا أمام إنجلترا بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب |نجلترا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب أيسلندا ثالثا بدون نقاط والدنمارك رابعا بنفس الرصيد.