قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي

اشترط البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، تغيير بعض الأفراد بالجهاز المعاون، للموافقة علي تولي القيادة الفنية للإسماعيلي من جديد خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق . هذا ما رفضه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وقد يتسبب شروط ريكاردو في عرقلة وجوده علي رأس القيادة الفنية للدراويش.

" وكان موقع "دوت الخليج" حصل علي تصريح من البرازيلي هيرون ريكاردو بالأمس، والذي أكد إنه إتفق مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للدراويش بشكل مبدئي، دون التوقيع بشكل رسمي حتى الان .



ورحب ريكاردو، بالعودة لقيادة الدراويش من جديد، حيث قاد ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين، الأولى في أكتوبر 2008 ، والثانية في فبراير ٢٠١٤.

وكان هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة حول إختيار المدير الفني الجديد، حيث الإختيار كان مابين ٤ مدربين، ولكن رحب "الناظر" بالتعاقد مع ريكاردو لقيادة الدراويش الفترة المقبلة.

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من جانبه يكثف الإسماعيلي محاولات التعاقد مع المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكان الاسماعيلي أعلن تشكيل الجهاز المعاون بتعيين أحمد العجوز مديرًا للكرة ومدربًا عامًا للفريق، ومحمد حمص مدربًا.

وحقق الإسماعيلي فوزًا هامًا برباعية نظيفة أمام فريق نادي مصر،في المباراة التي جمعت بين الفريق بالأمس، تحت قيادةأحمد العجوز ومحمد حمص مدربا الفريق.

يذكر أن الاسماعيلي يبدأ اليوم الاسماعيلي إستعداداته لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، حيث يحتل الاسماعيلي المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلية.