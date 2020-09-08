قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي

" وكان موقع "دوت الخليج" حصل علي تصريح من البرازيلي هيرون ريكاردو بالأمس، والذي أكد إنه إتفق مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للدراويش بشكل مبدئي، دون التوقيع بشكل رسمي حتى الان .
ورحب ريكاردو، بالعودة لقيادة الدراويش من جديد، حيث قاد ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين، الأولى في أكتوبر 2008 ، والثانية في فبراير ٢٠١٤.
وكان هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة حول إختيار المدير الفني الجديد، حيث الإختيار كان مابين ٤ مدربين، ولكن رحب "الناظر" بالتعاقد مع ريكاردو لقيادة الدراويش الفترة المقبلة.
من جانبه يكثف الإسماعيلي محاولات التعاقد مع المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكان الاسماعيلي أعلن تشكيل الجهاز المعاون بتعيين أحمد العجوز مديرًا للكرة ومدربًا عامًا للفريق، ومحمد حمص مدربًا.
وحقق الإسماعيلي فوزًا هامًا برباعية نظيفة أمام فريق نادي مصر،في المباراة التي جمعت بين الفريق بالأمس، تحت قيادةأحمد العجوز ومحمد حمص مدربا الفريق.
يذكر أن الاسماعيلي يبدأ اليوم الاسماعيلي إستعداداته لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، حيث يحتل الاسماعيلي المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلية.
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