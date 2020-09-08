نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يكشف عن نقطة تميز الشناوي في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بأداء محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الحالي، وما يقدمه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الشناوي يقدم حلولا إضافية للفريق، مبديا إعجابه بذلك، مؤكدا أنه يقدم مستويات كبيرة مع الأهلي في المباريات الأخيرة للفريق.

وأشار إلى أن الشناوي لديه العديد من المميزات، والتي تأتي في مقدمتها، قدرته أيضا على اللعب بقدمه وهذا يفيده في فكرة بناء اللعب خاصة في فريق مثل الأهلي.

وشدد على أن حراس المرمى في الدوري المصري، لا يتعرضون لاختبار حقيقي، وهذا يعود بالسلب عليهم، ويعرضهم للمشاكل في المباريات الإفريقية.