

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:49 صباحًا - 8 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة هامة اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثالث لقاءات الفريقين في الدور النهاي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل المنافسة على لقب البطولة.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94 ، فيما تغلب الاهلي في المباراة الثانية بنتيجة 76-65. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد بثالث مباريات نهائي «دوري السوبر»

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