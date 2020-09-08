الرياضة

جاريث بيل يربك ريال مدريد وزيدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاريث بيل يربك ريال مدريد وزيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، إلى العاصة الإسبانية من أجل الالتحاق بمعسكر تدريبات الفريق من أجل الاستعدادات للموسم الجديد.

 

ينتهي تواجد المهاجم الويلزي مع منتخب بلاده، خلال الفترة الحالية، للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

 

ومن المقرر أن يلتقي اللاعب، بالمدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، خلال التواجد في معسكر ريال مدريد.

Advertisements

 

ويحاول المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، تحديد مصير بيل خلال الفترة الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في إيجاد فرصة للمشاركة سواء مع النادي الإسباني، أو أندية أخرى يرحل إليها خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان بيل تلقى عروضاً خلال الصيف الماضي، إلا أن المدير الفني فضل بقاء اللاعب من أجل الاعتماد عليه في الموسم الجديد، إلا أن اللاعب ظل جليس لدكة البدلاء معظم مباريات الموسم.

 

وشارك الويلزي قرابة الـ100 دقيقة فقط خلال الموسم الماضي، ولم يسجل منذ مطلع سبتمبر من العام الماضي، حين سجل أمام فياريال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جاريث بيل يربك ريال مدريد وزيدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا