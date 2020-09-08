نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر مستجدات مفاوضات برشلونة مع إنتر لضم لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، وجود أي مفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قريب من ضم لاوتارو مارتينيز، إلا أن مغالاة إنتر ميلان في قيمة انتقال النجم الأرجنتيني، جعلت إدارة البارسا تبتعد عن الصفقة.

Advertisements

وقال زانيتي، خلال تصريحاته لقناة "TyC Sports" الأرجنتينية:" فيدال؟ إنه لاعب صاحب قدرات رائعة، لكن اليوم هو لاعب لبرشلونة".

وتابع:" أنا سعيد جدًا باللحظة التي يمر بها لاوتارو مارتينيز، فقد فعل الكثير من أجل الوصول للمنتخب الوطني، وأعتقد أنه يمكن الاعتماد عليه كمهاجم للمنتخب لسنوات عديدة".

وواصل:" لاوتارو إلى برشلونة؟ حتى الآن لا توجد مفاوضات مع برشلونة بشأنه".