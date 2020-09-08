فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، الشرط الوحيد للعفو عن صالح جمعة لاعب الفريق.
ووضع فايلر برنامجًا تأهيليًا لتجهيز اللاعب من أجل إنقاص وزنه وإعداده للمشاركه بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، وذلك بعدما لاحظ السويسري أن زيادة وزن صالح عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر للنور عقب مشاركة جمعة لعدة دقائق فى مباراة المصرى.
وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري في الدوري التي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد، وتلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفني يستقر على استبعاده.
وكان النادي الأهلي قد تغلب على ضيفه وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الـ 24 من الدوري العام.
ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن أقرب الملاحقين بيراميدز والزمالك.
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