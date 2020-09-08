كريستيانو جاهز لقيادة البرتغال أمام السويد

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية مفاجأة سارة لجماهير منتخب البرتغال بشأن جاهزية الدون كريستيانو رونالدو.
وتعافى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الالتهاب الذي أصيب به في إصبع قدمه اليمنى ويتدرب بشكل طبيعي مع منتخب بلاده حالياً في ستوكهولم استعداداً لمواجهة السويد اليوم الثلاثاء، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
وغاب نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن مباراة منتخب "البحارة" السبت الماضي، أمام كرواتيا والتي فاز بها الأول بنتيجة (4-1).
وأوضحت مصادر من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن رونالدو كان قد عانى من التهاب في أحد أصابع القدم اليمنى خلال معسكر المنتخب في لشبونة وتقرر علاجه بمضاد حيوي إلى أن تعافى تماماً منه.
ويتصدر المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بنفس رصيد المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره الكرواتي غداً.
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