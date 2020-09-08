الرياضة

صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، القلق داخل أروقة الريدز، إذ لم يستطع زيارة شباك منافسيه حتى اللحظة.

محمد صلاح يثير القلق في ليفربول

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، أن صلاح، الذي عادة يكون آخر من يفكر المدير الفني يورجن كلوب في تبديله، عاش ليلة هادئة جديدة خلال فوز فريقه وديًا بسبعة أهداف مقابل هدفين على بلاكبول.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن المباريات الودية في الموسم التحضيري قد لا تكون مهمة بشكل كبير، إلا أن صاحب الـ 28 عامًا سيكون قد شعر بالغضب عقب فشله في التسجيل رغم مهرجان الأهداف لفريقه.

وتابعت الصحيفة أن «صلاح» لم يظهر حتى خطورة حقيقة تشير إلى اقترابه من هز الشباك طوال مدة لعبه وقبل تبديله بعد قرابة ساعة من بداية اللقاء.

وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يأمل أن يستعيد النجم المصري مستواه عندما تستأنف المباريات الرسمية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صلاح يربك حسابات كلوب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا