بلدية المحلة يخوض مباراة ودية أمام المنصورة استعدادا للقسم الثاني

ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد المدير الفني الاستعداد لمواجهات القسم الثاني على أمل الدخول في المنافسة على مركز متقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط .
وكان فريق بلدية المحلة خاض مباراة ودية أمام فريق الداخلية وانتهت بالتعادل السلبي استعداد لمباريات القسم الثاني التي تعود يوم 20 سبتمبر الحالي .
جدير بالذكر ان فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق العاب دمنهور المركز الاول برصيد 33 نقطة .
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