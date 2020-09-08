بتقديم عرض بـ10 ملايين يورو| برشلونة يتحرك لضم جارسيا من مانشستر سيتي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع إريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي، الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يستعد لتقديم عرض هذا الأسبوع، إلى مانشستر سيتي لضم إريك جارسيا مقابل 10 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي يشترط 25 مليون يورو، لرحيل اللاعب خلال الصيف الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ إريك جارسيا 16 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن رونالدو كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أبلغ ثلاثي الفريق لويس سواريز وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال، أنهم ليسوا ضمن خططه للموسم الجديد.